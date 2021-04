Monitorgruppe: Over 1.000 pågrepet under demonstrasjoner i Russland

Demonstrantene ber om at Navalnyj, som har sultestreiket i tre uker, blir løslatt. OVD Info, som fører oversikt over pågripelser under opposisjonelle demonstrasjoner, skriver på sine nettsider at 1.004 er pågrepet.

Det var planlagt demonstrasjoner i Moskva og St. Petersburg på ettermiddagen, etter at folk hadde samlet seg for å vise motstand i Øst-Russland, Sibir og Uralfjellene tidligere på dagen.

Navalnyj-medarbeidere har lagt ut videoer av demonstranter som samler seg i bykjerner og roper slagord som «Putin er en morder» og «ned med tsaren!". De hevder russiske myndigheter har fengslet Navalnyj av politiske årsaker.