Russland gis fram til midt på dagen torsdag før Tsjekkia tar grep, het det i uttalelsen fra Praha. Kort tid senere kaller Russland i en uttalelse ultimatumet for uakseptabelt.

Tsjekkia utviste i helgen 18 russiske diplomater som de anklaget for å være hemmelige agenter som var involvert i to eksplosjoner på et ammunisjonslager i 2014.

Russland svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomater.