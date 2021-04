Omstridt tysk coronalov vedtatt i Forbundsdagen

Forslaget, som omtales som en nødbrems, er omstridt nettopp fordi det flytter beslutningsmyndighet til den føderale regjeringen. Rundt 8.000 demonstranter deltok i protester i Berling mens saken ble behandlet i Forbundsdagen.

Demonstrantene holdt ikke nødvendig avstand, og mange av dem brukte ikke munnbind, slik det er påbud om på offentlige steder, sa politiet i den tyske hovedstaden da de brøt opp protesten.

Demonstrantene ropte slagord som «Fred, frihet, nei til diktatur» og «Vi er folket». Over 40 personer er innbrakt for ikke å følge coronareglene.

Mer makt til Merkel

Noen har gått så langt som å kalle lovforslaget grunnlovsstridig. Muligheten til å innføre portforbud er tung å svelge for mange i et land som fortsatt bærer på minnene om totalitære regimer på 1900-tallet som innskrenket folks frihet og spionerte på egne borgere.

Samtidig stemte altså landets folkevalgt for å gi regjeringen fullmakt til å fastsette restriksjoner i kampen mot pandemien. Den såkalte nødbremsen åpner for strenge tiltak, og statsminister Angela Merkel kan blant annet stenge skoler og innføre portforbud om natten i områder med mye smitte.

Dragkamp

Tyskland er inne i sin tredje pandemibølge, og målet med den omstridte loven er å gjøre slutt på den politiske dragkampen mellom den føderale regjeringen og de 16 delstatene, som vanligvis styrer helsetiltakene.

Tirsdag var det bare én delstat som hadde så lite smitte – under 100 per 100.000 innbyggere den siste uken – at regjeringen ikke kunne gitt ordre om nedstenging. Seks av de seksten lå over 165 smittede per 100.000, som er grensen for når regjeringen skal kunne stenge skolene og pålegge dem å drive fjernundervisning.