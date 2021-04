Biden: Dommen i Floyd-saken kan være stort skritt framover mot systemisk rasisme

Noen få timer etter at den tidligere politimannen Derek Chauvin ble kjent skyldig i drap på George Floyd, ba Biden amerikanerne stå sammen og unngå vold.

– Nå er tiden kommet for oss til å stå sammen som amerikanere, sa han i TV-overførte kommentarer.

– Det fins noen som vil utnytte det emosjonelle ved øyeblikket – agitatorer og ekstremister som ikke har interesse av sosial rettferdighet. Vi må ikke la dem lykkes, sa han videre.

Viser USAs problemer med politi og rase

Han kalte drapet på Floyd et «drap i fullt dagslys» som en gang for alle rev bort skylappene slik at alle kunne se problemene USA har med politiets forhold til rase.

– Kjennelsen sender et sterkt signal, men nødvendig reform kan ikke stoppe med dommen mot Chauvin, sa han og hyllet politimennene som vitnet i saken i stedet for å slutte rekkene og holde munn.

Like før Biden talte også visepresident Kamala Harris. I likhet med Biden oppfordret hun også Kongressen til å handle raskt for å reformere politiet i USA.

Ringte familien

Rett etter at kjennelsen falt, ringte Biden og Harris til familien til Floyd, og Biden fortalte dem at han var lettet over juryens avgjørelse.

– Ingenting kan gjøre alt bedre, men i det minste er det en viss rettferdighet. Vi er alle så lettet, sa Biden til familien.

I en video av telefonsamtalen, som familiens advokat Ben Crump la ut, kan man se familiemedlemmer av Floyd som gråtende lytter til presidentens ord.

Allerede før juryen kom med sin kjennelse, sa Biden at han håpet på en korrekt dom, og at bevisene i saken var overveldende.