Den tidligere politimannen ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene i drapssaken mot ham etter at George Floyd døde i en pågripelse i mai i fjor.

– Dette betyr rettferdighet for George Floyd, men det kan bare være begynnelsen. Nå må amerikanske myndigheter ta grep for å sikre at ingen, uansett hudfarge, trenger å frykte overgrep i møte med politiet, sier Egenæs.