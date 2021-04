Ukrainas president vil invitere Putin til møte i krigsherjet område

Zelenskyj fortalte Putin at han var klar for å møte den russiske statslederen «hvor som helst i ukrainske Donbass der krigen pågår», mens han fastslo at millioner av liv står på spill, skriver AFP.

Kampene mellom russiskstøttede separatister og ukrainske regjeringsstyrker i Donbass-regionen har blusset opp de siste ukene.

Ukraina beskyldte Russland nylig for å utplassere tusenvis av militært personell ved Ukrainas nordlige og østlige grense.