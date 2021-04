USA advarer mot reise til 80 prosent av verden: Norge frarådes på det sterkeste

Listen er utarbeidet i samarbeid med US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). USA har ikke hatt et offisielt globalt reiseråd siden tidligere president Donald Trump trakk tilbake det siste reiserådet i august.

Norge på høyeste nivå

CDCs reiseråd-liste består av fire nivåer og er nå utvidet i sammenheng med pandemien. 80 prosent av verdens land, inkludert Norge, er løftet til nivå 4 og kategorisert som «ikke besøk». Alle amerikanere som vurderer å reise til landene som utgjør de resterende 20 prosentene bes revurdere reisen, skriver BBC.

Kun tre land, Macau, Taiwan og New Zealand, er rangert som nivå 1. Selv om disse landene ikke advares mot å besøke, ber CDC alle Amerikanere om å unngå unødvendig reise, selv fullvaksinerte. For innreise til USA kreves det dokumentert negativ coronavirustest.

Norges utenriksdepartement fraråder, på lik linje med USA, all utenlandsreise som ikke er strengt tatt nødvendig. Reiserådet gjelder til 15. mai, skriver UD på sine sider. Det er unntak for enkelte land i Norden og EØS/Schengen-området som tilfredsstiller FHIs smittekrav.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er bekymret over smittetrenden i verden. Foto: Fabrice Coffrin / Reuters/NTB

WHO advarer mot dyster global trend

Tirsdag gikk Verdens helseorganisasjon ut og advarte mot økende smittetrenden som har pågått i åtte uker. Forrige uke ble det registrert 5,2 millioner nye smittetilfeller på verdensbasis. Ifølge WHO er dette det høyeste antall smittede noensinne registrert på én uke.

Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har antall innleggelser og tilfeller av alvorlig sykdom hos personer i alderen 25 til 59 nådd et «alarmerende høyt nivå», skriver CNN. WHO peker på mutasjonene og økt sosial omgang blant unge mennesker som sannsynlige årsaker til økningen.