Nærmere 2000 kilometer fra Australia, i den sørlige delen av Stillehavet, ligger den lille øygruppen Vanuatu.

11. april skylte liket av en filippinsk mann opp på en strand, ikke langt fra Vanuatus hovedstad, Port Vila.

Hendelsen ble ikke noe morsommere da lokale helsemyndigheter senere kunne bekrefte at den omkomne fiskeren hadde testet positivt for coronaviruset.

Stenger øya

Øya, som har rundt 300.000 innbyggere og av mange regnes som et ferieparadis, har hatt svært lite coronasmitte. Så langt under pandemien er det kun registrert tre smittetilfeller, skriver CNN. Etter funnet av den coronasyke fiskeren, har statsminister Bob Loughman innført et utreiseforbud.

16 personer skal være satt i karantene. De fleste av dem er politibetjenter som besøkte åstedet, der kroppen ble funnet.

Ifølge Radio New Zealand (RNZ) har øyas helsedirektør, Russel Tamata, oppfordret befolkningen til å teste seg, selv om han mener det er en liten sjanse for smitte.

Uklar dødsårsak

Opposisjonslederen på øya, Ralph Regenvanu, skriver på Twitter at likfunnet ikke var noe landet hadde rustet seg for.

– Med de imponerende strenge tiltakene vi har for besøkende som kommer til øya, kunne ingen forutse at et lik som ble skylt opp på stranda og ble plassert i det eneste likhuset i landet hvor folk samles for å sørge hver eneste dag, skulle være smittet av covid-19.

Samme dag som den omkomne dukket opp på Vanuatu, skal en fisker ha blitt meldt savnet fra et Britisk skip. Skipet var på vei ut fra havnen i Port Vila, da de merket at fiskeren var borte. Skipet meldte straks fiskeren savnet, og reiste tilbake til havnen før et søk ble igangsatt.

Ifølge RNZ er det fortsatt ikke oppklart om fiskeren omkom på grunn av covid-19, eller hvordan han endte opp med å bli skylt i land på øya.