Stille bursdagsmarkering for dronning Elizabeth

Selv om dronningen er et aprilbarn, feires den britiske monarken offisielt i juni, med militærparaden Trooping the Colour. På selve fødselsdagen er feiringen av det mer private slaget, og i år blir dagen preget av at Elizabeth nylig mistet ektemannen gjennom 73 år. Hoffet er fortsatt i sorg, og koronarestriksjoner legger en demper på de fleste arrangementer.

Ifølge britiske medier er det ventet at det i år blir en lunsj med den nærmeste familien på bursdagen. Det blir heller ikke noe av den tradisjonelle salutten, som vanligvis skytes flere steder i landet. Det vil ikke være passende, har dronningen selv bestemt.

Et liv i folkets tjeneste

På myndighetsdagen sin i 1947 lovet daværende prinsesse Elizabeth folket «å vie hele mitt liv, enten det blir langt eller kort, til å tjene dere». Det har blitt et langt liv på tronen, ingen britisk monark har sittet lenger enn henne, og det ble et langt ekteskap med Philip. 95-årsdagen blir den første merkedagen uten livsledsageren.

Dronningen bor for tiden på Windsor slott vest for London med en stab på rundt 20 personer rundt seg. Arrangementet omtales som HMS Bubble. Forkortelsen brukes normalt om skip i den britiske marinene, men brukes nå som betegnelse på Hennes Majestets sosiale boble.

Ville feire i sommersol

Også i fjor ble bursdagen – særlig den offisielle i juni – preget av pandemien. For første gang utgikk den tradisjonsrike paraden, og den er avlyst også i år. I 2020 ble det holdt en mindre oppvisning på slottet i Windsor, og et lignende opplegg er til vurdering i år, skriver The Telegraph.

Trooping the coulours, en oppvisning av regimentsflaggene i forsvaret, går tilbake til 1660. Et snaut århundre senere, under George II, ble paraden et fast innslag på den sosiale kalenderen. Tidspunktet er valgt med hensyn til det britiske været. George hadde bursdag i november, men synes det var for kaldt å feire med militærparader sent på høsten. Dermed valgte han å markere dagen om sommeren. Paraden holdes nå den andre lørdagen i juni og skulle derfor vært holdt 12. juni i år.