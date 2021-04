Armin Laschet blir CDU og CSUs statsministerkandidat

Etter seks timers debatt stemte 77,5 prosent av sentralstyrets 46 medlemmer for CDU-leder Laschet som statsministerkandidat, mens 22,5 prosent ville ha CSUs Markus Söder.

Söder, som er mer populær enn Laschet, har tidligere gjort det klart at han vil akseptere CDUs beslutning og tre til side uten bitterhet. Dermed blir Laschet de to partienes kandidat.

Avstemningen i CDU er kulminasjonen av en lang og bitter strid som truet med å destabilisere den hittil så stabile alliansen mellom CDU og det bayerske søsterpartiet CSU.

Bare fem måneder før valget i september, når Merkel går av etter 16 år ved makten, har oppslutningen om de to konservative partiene stupt på grunn av håndteringen av koronapandemien.

Söder sa mandag at CDU, som det største av de to partiene, har siste ord i beslutningen om hvem som skal etterfølge Merkel.

– Vi ønsker ikke, og vi kommer ikke til å oppleve en splittelse mellom CSU og CDU, sa han.

En meningsmåling gjort av ARD for kort tid siden viste at 44 prosent av tyskerne mente at Söder er best kvalifisert til å bli statsministerkandidat, mens 15 prosent støttet Laschet.