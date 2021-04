Tsjekkia vil ikke lenger kjøpe Sputnik V-vaksiner

Vedtakene er en følge av konflikten mellom de to landene etter at Tsjekkia beskyldte Russland for å stå bak en eksplosjon i et ammunisjonslager i landet i 2014.

Tsjekkia utviste 18 russiske diplomater de anklaget for å være engasjert i spionasje, og Russland svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomater.

I kunngjøringen mandag heter det at russiske Rosatom utelukkes fra anbudskonkurransen om et nytt atomkraftverk som Tsjekkia skal bygge til milliarder av euro.

Dermed blir bare franske EdF, sørkoreanske KHNP og amerikanske Westinghouse invitert til å levere anbud på byggingen av Dukovany-anlegget.

Utenriksminister Jan Hamacek sier også at Tsjekkia heller ikke lenger er interessert i å kjøpe russiske Sputnik V-vaksiner mot koronaviruset, og at man fra nå av vil stole på vaksinene som er godkjent av EMA.