Syrias president saksøkt i Sverige for kjemiske angrep

Fire organisasjoner opplyste mandag at de har anmeldt Assad og en rekke andre syrere til svensk politi. De anklager regimet for å stå bak saringass-angrepene i Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i 2017 og i Ghouta utenfor Damaskus i 2013. Flere hundre mennesker skal ha blitt drept i de to angrepene.

De fire organisasjonene er Syrian Centre for Media and Freedom of Expression (SCM), Civil Rights Defenders, Syrian Archive (SA) og the Open Society Justice Initiative (OSJI)

Saringass er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen.

Håper på rettferdighet

Anmeldelsen inneholder vitneforklaringer fra personer som overlevde angrepene, samt hundrevis av bevis, deriblant bilder og videoer, ifølge saksøkerne.

– I siste instans er målet med anmeldelsen at de som er ansvarlige for disse angrepene med kjemiske våpen, blir stilt til ansvar, sier Aida Samani, juridisk rådgiver for Civil Rights Defenders.

– Det vi håper på, er at de vil innlede en etterforskning og stille for retten de som er mistenkt for disse handlingene, in absentia, sier Samani videre.

Mulig arrestordre

Saken vil kunne føre til at svensk påtalemyndighet utsteder en arrestordre slik at de syriske lederne risikerer å bli pågrepet hvis de reiser til Europa.

Organisasjonene har gått til lignende søksmål i Tyskland og Frankrike, og de håper at svenske myndigheter vil samarbeide med sine tyske og franske kolleger i etterforskningen av saken.

Landene er valgt både fordi syriske overlevende er bosatt her, og fordi de har juridiske system som tillater at personer blir stilt for retten for lovbrudd begått i andre land.