Dette blir Débys sjette periode som president etter at han tok over i et militærkupp i 1990.

Tidligere statsminister Albert Pahimi Padacke fikk bare 10,3 prosent av stemmene. Oppslutningen på valgdagen 11. april var 64,8 prosent, ifølge Kodi Mahamat, leder av den uavhengige nasjonale valgkommisjonen.