FN: Tiden renner ut for å håndtere klimakrisen

– 2021 må bli handlingens år for å beskytte folk mot de katastrofale effektene av klimaendringene, heter det i en uttalelse fra FN før klimatoppmøtet går av stabelen torsdag og fredag.

Det er USA og president Joe Biden som har tatt initiativ til det globale nettmøtet der mer enn 40 land deltar. Blant dem som har meldt sin ankomst er Kinas president Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin.

Klimautslipp øker tross pandemi

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) slapp mandag sin årlige rapport om klimaets tilstand. Der bekreftet de at 2020 var ett av de varmeste årene som er registrert noen gang, samt at konsentrasjonen av klimagasser fortsatte å øke til tross for pandemiens påvirkning på den globale økonomien.

FNs generalsekretær António Guterres sier at rapporten viser at 2020 var et år med «ekstremt vær og klimaforstyrrelser, drevet av menneskeskapte klimaendringer som påvirker liv, ødelegger levebrødet og tvinger millioner til å forlate hjemmene sine».

Han sa også at de nåværende klimaambisjonene er for lave sammenlignet med hva som trengs.

Må handle raskere

– Land må forplikte seg til nullutslipp innen 2050, sier Guterres.

– Tiden renner ut for at skal kunne nå målene i Parisavtalen. Vi må gjøre mer, raskere, nå.

Parisavtalen har som mål å sørge for at den globale oppvarmingen blir godt under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

WMO mener at det er minst 20 prosents risiko for at den gjennomsnittlige globale oppvarmingen vil passere 1,5 grader innen 2024.