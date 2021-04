Aktor i Floyd-saken: Han ba om hjelp helt til siste åndedrag

Den tidligere politimannen Derek Chauvin står tiltalt for drap etter at han presset kneet sitt mot Floyds hals i over 9 minutter 25. mai i fjor.

– George Floyd tryglet helt til han ikke lenger kunne snakke. Alt som trengtes var litt medfølelse, og det ble ikke vist noe av det den dagen, sa Schleicher til juryen som skal avgjøre om Chauvin er skyldig.

Rettssaken har foregått i Minneapolis, byen der den fatale pågripelsen skjedde. Floyd ble pågrepet fordi en butikkansatt mente han hadde brukt en falsk dollarseddel like før.