Sveriges smittesjef Anders Tegnell er vaksinert med AstraZeneca

Vaksinen er midlertidig stanset i Norge og en rekke andre land som følge av koblinger til sjelden blodpropp hos noen få vaksinerte.

Tegnell, som nettopp har fylt 65 år, fikk den første injeksjonen i Saab arena fredag, melder den svenske avisen Corren. Han har ingen alvorlig bivirkninger, men en lett feber.

– Jeg vil sende et viktig signal om at AstraZeneca er en svært bra vaksine for dem over 65, sier Tegnell.

Noen sier nei

Tegnell er bekymret over at noen svensker ser ut til å takke nei til vaksinen.

– Jeg spurte personalet der jeg fikk injeksjonen om det var vanlig at folk betakker seg. De svarte at det skjer fra tid til annen, sier Tegnell.

Både Angela Merkel og Boris Johnson har tatt samme vaksine.

I Sverige anbefales vaksinen brukt for personer over 65 år. I Norge og Danmark er AstraZeneca satt på vent, mens helsemyndighetene gransker omstendighetene rundt et fåtall tilfeller av et sykdomsbilde med kombinasjon av blodpropp og lave antall blodplater, noen med dødelig utfall.

Helsemyndighetene i Danmark vurderer frivillig vaksinering med AstraZenecas-vaksinen med visse forbehold. Men det er mye som må avklares før det kan skje.

Kanskje også i Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at frivillig bruk av AstraZeneca-vaksinen også kan bli aktuelt i Norge. Dette skal det nye ekspertutvalget se nærmere på.

Hvis regjeringen dropper både AstraZeneca- og Janssen-vaksinen, vil det få store konsekvenser for gjenåpningen av Norge. Vaksineringen kan bli mange uker forsinket, dersom ikke Pfizer og Moderna kan erstatte de to vaksinene fullt ut.