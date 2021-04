En rekke steder i landet er massevaksinasjonssentre stengt på grunn av lav etterspørsel, skriver CNN.

Til tross for at godt under halvparten av befolkningen enkelte steder har fått første dose, sliter mange fylker med å fylle opp ventelistene.

– De som venter er usikre eller sitter på gjerdet, har ikke nok informasjon eller er rett og slett ikke interessert i vaksinen av andre grunner, sier Lori Tremmel Freeman, administrerende direktør i National Association of County and City Health Officials (NACCHO).

I tillegg er det et problem å få særlig svarte amerikanere til å ta vaksinen fordi det ikke finnes vaksinasjonssentre i nærheten, ifølge epidemiolog Celine Gounder.

Om lag 130 millioner amerikanere har mottatt minst én vaksinedose, opplyste smitteverninstituttet CDC søndag. Det tilsvarer 50,4 prosent av befolkningen over 18 år. Rundt 84 millioner, eller 32,5 prosent, er fullvaksinert.