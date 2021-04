Austins politisjef Joseph Chacon sier at mannen må antas å være væpnet og farlig, og han ber folk i området holde seg innendørs. Politiet frykter at han skal ta noen som gissel for å unngå å bli tatt.

Mannen, som selv er afroamerikansk, er mistenkt for å ha skutt og drept to latino-kvinner og en svart mann. Motivet er ukjent, men politiet sier at han kjente ofrene.