USA advarer om konsekvenser dersom Navalnyj dør

– Når det gjelder de spesifikke tiltakene vi vil innføre, ser vi på en rekke ulike kostnader som vi vil påføre. Jeg kommer ikke til å si dem offentlig på dette tidspunkt, men vi har kommunisert at det vil bli konsekvenser dersom Navalnyj dør, sier Jake Sullivan til CNN søndag.

President Vladimir Putins mest kjente kritiker innledet en sultestreik 31. mars. I helgen sa Navalnyjs private leger at 44-åringens liv er i fare og at han trenger intensivbehandling for å hindre hjertestans.

Det statlige russiske fengselsvesenet har sagt at Navalnyj får all den helsehjelpen han trenger.