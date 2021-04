Historisk helikoptertur på Mars skjer trolig mandag

– Nasas målsetting for den første flygningen med Ingenuity Mars-helikopteret er tidligst mandag 19. april, heter det i en uttalelse fra romfartsorganisasjonen.

Flygingen kan finne sted cirka klokken 9.30 mandag formiddag norsk tid. Data fra flygingen kan deretter ventes til jorda noen timer senere. Hvis flygingen blir gjennomført etter planen, kommer Nasa til å holde en orientering senere mandag klokken 20 norsk tid.

Minihelikopteret skulle ha lagt ut på sin første flyging søndag 11. april. Deretter ble datoen skjøvet til 14. april, før Nasa lørdag kunngjorde mandag som ny dato. Årsaken til utsettelsen var at det ble oppdaget et mulig teknisk problem med en rotor under en test. En ny test senere viste at feilen var rettet opp.

Helikopteret ankom Mars med roveren Perseverance i februar. Det veier 1,8 kilo og blir fjernstyrt fra jorda av blant annet nordmannen Håvard Fjær Grip i Nasa. Siden avstanden mellom de to planetene gjør at det tar flere minutter før signaler når fram, kan han ikke styre helikopteret i sanntid.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Grip til NTB i fjor.