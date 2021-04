Russiske FSB: – Angrep mot Lukasjenko avverget

FSB og hviterussisk sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i Moskva. Den ene av dem har amerikansk statsborgerskap, ifølge en uttalelse fra FSB lørdag.

Leder for den hviterussiske etterretningstjenesten KGB, Ivan Tertel, sier at det var lagt forberedelser for et væpnet angrep mot Lukasjenko og landets ledelse. Ledelsen skulle kastes og Lukasjenko, hans familie og høytstående tjenestefolk rundt presidenten, skulle drepes, uttaler Tertel.

Viktige bygninger i Hviterussland skulle dessuten okkuperes under denne planen, legger han til.