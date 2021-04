Navalnyj har sultestreiket siden 31. mars, med krav om bedre helsebehandling for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene.

Lørdag viste Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva til at han har høye kaliumnivåer og at han trenger intensivbehandling for å hindre hjertestans.

Han risikerer å dø når som helst, sa legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.

ABBA-legende støtter opprop



– Som russisk borger har han juridisk rett til å bli undersøkt og behandlet av en lege som han selv velger, heter det i brevet, som sto på trykk i flere europeiske aviser lørdag.

Harry Potter-forfatter JK Rowling, nobelprisvinnerne i litteratur Herta Müller, Louise Glück og Svetlana Aleksijevitsj, tidligere Abba-medlem Björn Ulvaeus, skuespillerne Benedict Cumberbatch og Kristin Scott Thomas, og historikerne Niall Ferguson og Simon Schama, er blant de over 70 kjendisene som står bak brevet.

– Fullstendig urettferdig, fullstendig upassende

44 år gamle Aleksej Navalnyj overlevde så vidt et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor. I februar ble han fengslet i forbindelse med en gammel svindelsak. Foto: Aleksandr Zemlianitsjenko / AP / NTB Foto: NTB scanpix

I en uttalelse lørdag sa USAs president Joe Biden at han er kritisk til behandlingen av Navalnyj.

– Det er fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende, sa Biden.

I august i fjor ble Navalnyj akutt syk på et fly på vei fra Sibir til Moskva. Han ble evakuert til Berlin, der tester viste at han var blitt forgiftet med nervegiften novitsjok.

Han ble pågrepet da han dro tilbake til Russland i januar, og måneden etter ble han dømt til soning i 2,5 år i en arbeidsleir for å ha brutt meldeplikten etter en tidligere betinget dom mens han var på sykehus i Berlin.

USA advarer om konsekvenser dersom Navalnyj dør

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver advarer om at det vil få konsekvenser for Russland dersom opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dør i fengsel.

– Når det gjelder de spesifikke tiltakene vi vil innføre, ser vi på en rekke ulike kostnader som vi vil påføre. Jeg kommer ikke til å si dem offentlig på dette tidspunkt, men vi har kommunisert at det vil bli konsekvenser dersom Navalnyj dør, sier Jake Sullivan til CNN søndag.

Det statlige russiske fengselsvesenet har sagt at Navalnyj får all den helsehjelpen han trenger.

Russland: Navalnyj får ikke dø i fengsel



Russland vil ikke tillate at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dør i fengsel, sier landets ambassadør til Storbritannia.

– Selvsagt får han ikke adgang til å dø i fengsel, men jeg kan si at Navalnyj oppfører seg som en bølle, sier ambassadør Andrej Kelin til BBC søndag.

Kelin bedyrer at Navalnyj tas hånd om og sier de som krever at han får bedre helsehjelp, egentlig er ute etter oppmerksomhet.