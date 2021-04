USA kan sende flere soldater til Afghanistan

– Det er logisk å anta at man kan trenge litt logistikkhjelp, kanskje ingeniørtropper, kanskje man må tilføre styrkebeskyttelse, men igjen, midlertidig, bare for å sikre at tilbaketrekkingen skjer på en trygg, velordnet og effektiv måte, sier Pentagons talsmann John Kirby.

Han vil ikke være mer spesifikk og sier at detaljer fortsatt ikke er på plass.

President Joe Biden opplyste onsdag at USA skal trekke ut alle sine over 2.500 soldater fra Afghanistan innen 11. september. Da vil det være 20 år siden al-Qaeda-angrepet mot USA, noe som førte til at USA sendte styrker til Afghanistan.