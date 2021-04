Salvini skal stilles for retten i Italia

En dommer i Palermo på Sicilia besluttet lørdag at Matteo Salvini skal stilles for retten 15. september, melder nyhetsbyrået Adnkronos.

Saken har bakgrunn i anklager om at han i 2019 nektet et redningsskip med rundt 150 flyktninger om bord å legge til kai på øya Lampedusa. Skipet fra den spanske organisasjonen Open Arms måtte dermed være på sjøen i dagevis.

Høyrepopulisten Salvini er kjent for innvandringsfiendtlige holdninger. Hans advokat Giulia Bongiorno avviste anklagene i det forberedende rettsmøtet lørdag. Salvini har argumentert med at han handlet i Italias interesse og at regjeringen sto bak beslutningen.

Dersom han skulle bli kjent skyldig etter tiltalen, risikerer Salvini opptil 15 års fengsel. Han kan også miste muligheten til å fortsette i politikken, ifølge nyhetsbyrået DPA.

48-åringen skriver på Twitter lørdag at han holder sitt «hode hevet».

Salvinis parti Ligaen har sittet i den ferske statsministeren Mario Draghis regjering siden februar. Salvini har ikke hatt noen ministerpost siden han gikk av som innenriksminister i september 2019.