Tsjekkia utviser 18 russiske diplomater

Samtidig jakter tsjekkisk politi på to menn med russiske pass som også ble brukt av de mistenkte i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i England i 2018.

De to er etterlyst, mistenkt for å ha spilt en rolle i eksplosjonen som krevde to menneskeliv i et ammunisjonslager, opplyser politiets enhet for organisert kriminalitet.

Statsminister Andrej Babis sier tsjekkisk etterretnings- og sikkerhetstjenester har funnet klare beviser for at agenter fra Russlands militære etterretningstjeneste GRU var involvert i eksplosjonene i Vrbetice i 2014.

Store skader

Anlegget ble brukt av kommersielle forsvarsleverandører, hundrevis av personellminer var lagret der, og de materielle skadene var omfattende.

Tsjekkia er nødt til å reagere på funnene, sier Babis lørdag kveld.

– 18 ansatte ved den russiske ambassaden må forlate vår republikk innen 48 timer, sier den tsjekkiske innenriksministeren Jan Hamacek, som også er fungerende utenriksminister.

Identifisert

Tsjekkisk etterretning har tydelig identifisert de 18 som russiske spioner, tilføyer han.

Babis sier han fredag fikk informasjonen som angivelig knytter russisk etterretning til eksplosjonen. Hvorfor etterforskningen har tatt så lang tid, forklarer han ikke.

I Russland sier utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova at Praha er vel vitende om hva som skjer etter «slike knep».

Opprydding i to år

Den første eksplosjonen skjedde 16. oktober 2014 i et lager i byen Vrbetice med 50 tonn ammunisjon, 110 kilometer øst for Praha. 3. desember samme år gikk 13 tonn ammunisjon i lufta på samme sted.

I etterkant brukte flere tusen soldater to år på å uskadeliggjøre udetonert materiell for å gjøre området trygt.

Babis sier president Milos Zeman, som er kjent for sine prorussiske holdninger, «har uttrykt absolutt støtte til oss», skriver nyhetsbyrået AP.

Salisbury

Hamacek mener Tsjekkia er i en situasjon som ligner på den i Storbritannia etter forgiftningen av den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury i 2018.

Hamacek hadde planlagt en reise til Moskva mandag, men den er nå avlyst. Han har fått kraftig kritikk fra både Babis, andre regjeringsfeller og opposisjonen for den planlagte turen. I Moskva skulle han snakke om muligheten for å få koronavaksiner fra Russland.

Vaksinetrøbbel

Babis mindretallsregjering er under press på grunn av den haltende vaksinasjonskampanjen i Tsjekkia. Bare seks måneder før valget avslørte nettavisen Seznam Zpravy at regjeringen har bestilt under halvparten av vaksinene de har mulighet til å skaffe gjennom EU.

Torsdag kastet Tsjekkias naboland Polen ut tre russiske diplomater som anklages for å ha utført handlinger som skadet landet.

Polen ga samtidig «full støtte til de beslutninger USA har tatt når det gjelder politikken overfor Russland», het det fra utenriksdepartementet i Warszawa.