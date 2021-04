Leger: – Navalnyj kan dø hvert øyeblikk

President Vladimir Putins mest fremtredende kritiker startet en sultestreik 31. mars. Han krevde bedre helsebehandling for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene.

– Vår pasient kan dø hvert øyeblikk, sier Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva på Facebook lørdag.

Nektes legebesøk



Hun viser til opposisjonspolitikerens høye kaliumnivåer og sier Navalnyj trenger intensivbehandling for å hindre hjertestans.

Vasiljeva og tre andre leger, blant dem hjertespesialisten Jaroslav Asjikhmin, har bedt fengselsmyndighetene om å gi dem tilgang umiddelbart.

Navalnyjs leger har ikke fått lov til å besøke ham i fengsel. Men Asjikhmin forteller at 44 år gamle Navalnyjs familie har gitt legene testresultater.

De viser både høye kaliumnivåer, som kan bidra til hjertestans, og forhøyet kreatininnivå som er et tegn på redusert nyrefunksjon.

Russland nekter for innblanding



Det statlige russiske fengselsvesenet sier Navalnyj får all den helsehjelpen han trenger. Navalnyj ble pågrepet 17. januar da han vendte hjem fra Tyskland etter fem måneder. Der fikk behandling for et giftangrep som han anklager den russiske regjeringen for å stå bak.

Russiske myndigheter benekter å ha noe med saken å gjøre.

Navalnyj ble dømt til to og et halvt års fengsel for å ha brutt meldeplikten etter en betinget svindeldom han fikk for flere år siden. Navalnyj mener saken er fabrikkert.