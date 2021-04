Folkemord-anklaget prest fra Rwanda pågrepet i Frankrike

65 år gamle Marcel Hitayezu var prest i en kirke i Mubuga sør i Rwanda, men flyktet til nabolandet Kongo etter folkemordet.

Ifølge den franske avisa La Croix ankom han Frankrike i 1998 eller 1999 og ble innvilget flyktningstatus og opphold i 2011.

Han ble pågrepet i sitt hjem i Montlieu-la-Garde sørvest i Frankrike onsdag, samme dag som fransk påtalemyndighet tok ut tiltale mot ham for folkemord og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

Bisto milits

Ifølge tiltalen nektet presten blant annet å gi mat og vann til sivile tutsier som søkte tilflukt i kirken hans, men ga det i stedet til interhamwe-militsen som sammen med de hutu-dominerte regjeringsstyrkene sto bak folkemordet.

Om lag 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept under folkemordet, som pågikk fra april til juli 1994.

– Hitayezu avviste anklagene da han ble framstilt for varetektsfengsling, opplyser fransk påtalemyndighet.

Nektet å utlevere

Rwanda krevde alt i 2016 Hitayezu utlevert, men Frankrikes øverste domstol avviste begjæringen. Det samme har Frankrike gjort i flere andre saker der Rwanda har krevd folkemord-mistenkte utlevert.

Først i juli 2019, tre år etter at Frankrike mottok kravet om utlevering, ble det innledet etterforskning av presten på bakgrunn av anklagene som ble fremmet mot ham.

– Inntil onsdag var han vikar for presten i Montlieu-la-Garde-kirken, bekrefter erkebispedømmet i regionen overfor AFP.

God forhold

Folkemordet i Rwanda begynte etter at flyet med landets daværende president, hutuen Juvénal Habyarimana, ble skutt ned nær hovedstaden Kigali.

Frankrike hadde et nært forholdt til Habyarimana-regimet og er i ettertid også anklaget for å ha gitt opphold til flere som deltok aktivt i folkemordet.

En kommisjon bestående av historikere oppnevnt av president Emmanuel Macron, leverte i forrige måned sin rapport om Rwanda. De konkluderer med at Frankrike bærer et «stort og overveldende» ansvar for at folkemordet kunne finne sted. Franske myndigheter var dessuten «blinde» for det som var under oppseiling, ifølge kommisjonen.