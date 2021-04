Uten prins Philip kan dronning Elizabeth støtte seg på arvtakerne

Lørdag skal den 99 år gamle prinsgemalen stedes til hvile etter 73 år som dronningens nærmeste rådgiver og fortrolige. Dermed blir de siste årene på tronen annerledes for Elizabeth, som har tilbrakt hele sitt voksne liv som statsoverhode for Storbritannia og en rekke tidligere kolonier.

– Dronningen er, som du sikkert kan tenke deg, en utrolig stoisk person. Hun sier dødsfallet har etterlatt et stort tomrom i livet, sa prins Andrew få dager etter farens dødsfall.

Ifølge dronningens eldste sønn samler familien seg rundt henne for å sikre at de kan støtte henne.

Et liv i tjeneste

En lang rekke slektninger har besøkt dronningen siden ektemannen døde, men hun har trappet ned de offisielle pliktene mens hoffet offisielt er i sorg. De nærmeste to ukene får hun ikke lenger den daglige røde kofferten med dokumenter fra regjeringen – som styrer landet i hennes navn – og hun deltar i få seremonier. Ett av unntakene var da hoffsjefen denne uken gikk av med pensjon.

Likevel tyder alt på at hun ikke har tenkt å vike fra løftet hun ga folket da faren døde i 1947:

– Jeg erklærer overfor dere at jeg vil vie hele mitt liv, enten det blir langt eller kort, til å tjene dere, sa den 21 år gamle Elizabeth, som nettopp hadde arvet det britiske imperiet.

Fra ektemann til sønn og sønnesønn

Fram til han «pensjonerte» seg fra offentligheten i 2017 var prins Philip nesten alltid ved hennes side. Ifølge britiske medier er det ventet at hun nå vil søke mer støtte hos sønnen og arvingen Charles, hans kone Camilla og arveprins William.

Den 72 år gamle «evige tronarvingen» Charles har de siste årene tatt over flere av dronningens oppdrag, også i utlandet, som en del av forberedelsene til et liv som konge. Hun har også hatt følge av yngre medlemmer av kongefamilien når hun har reist rundt – og når koronarestriksjonene har medført virtuell deltakelse ved mange arrangementer.

Men monarken, som fyller 95 til uken, skal også ta oppdrag på egen hånd, skriver The Times og viser til kilder i kongelige kretser

Dronningen nyter stor respekt og får mye sympati fra folket etter ektemannens død. Hun har hele tiden vært kongefamiliens mest populære medlem.

Familieproblemer

Men alt er ikke fryd og gammen i huset Windsor. Mens Charles gradvis har tatt en større rolle, er lillebror Andrew mer eller mindre ute av det gode selskap. At han dukket opp i det offentlige sist helg, har gjort enkelte opprørt. USAs påtalemyndighet vil fortsatt snakke med ham om forholdet til Jeffrey Epstein, den amerikanske finansmannen som var dømt for seksualforbrytelser og satt i varetekt da han tok sitt eget liv i 2019.

Også et TV-intervju Charles' yngste sønn Harry og kona Meghan gjorde med Oprah Winfrey nylig, har skapt mange reaksjoner. Ikke minst vakte det oppsikt da de avslørte at et ikke navngitt familiemedlem skal ha vært bekymret for «hvor mørk» parets sønn ville bli.

Det sies også at forholdet mellom Harry og storebror William er svært dårlig. Lørdag møtes de i bestefarens bisettelse, og de vil begge gå bak kisten i begravelsesfølget - slik de gjorde i begravelsen til moren Diana i 1997. Men brødrene vil ikke gå ved siden av hverandre, ifølge programmet Buckingham Palace har offentliggjort.

Rom for forsoning?

Mange mener nå at «Firmaet», som kongefamilien omtales som av enkelte, nå har en perfekt mulighet til å vise en samlet front.

– De har delt følelser. De deler nå sorgen over bestefarens bortgang. Jeg håper inderlig de kan lege de sårene som måtte være der, sier tidligere statsminister John Major om de to brødrene.

Han ble oppnevnt som prinsenes verge etter at moren, prinsesse Diana, døde i en trafikkulykke i Paris i 1997.

"Utilgivelig"

Angel Levina, som har skrevet en biografi om Harry, sier på sin side at det vil være upassende om de kongelige snakker om personlige anliggender før bisettelsen, og at det kanskje ikke blir tid etterpå før Harry reiser hjem til sin gravide kone i USA.

En annen av de kongeliges biografer, Penny Junor, går enda lenger i å dempe forventningene om forsoning. Hun sier intervjuet med Winfrey – særlig beskyldningen om rasisme – er utilgivelig.

– Harry viste ikke faren respekt. Han snakket om et personlig anliggende på verdensscenen. William må ha blitt dypt såret og sint på broren etter det intervjuet, sier Junor, som sier begge brødrene er «svært sta personer».