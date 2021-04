USA: Libanon må få orden i økonomien

Den politiske situasjonen i Libanon er svært fastlåst, noe som har ført landet inn i sin dypeste økonomiske krise i moderne historie. Den økonomiske krisen anses nå som en stor trussel mot stabiliteten i landet.

De økonomiske reformene står helt i stampe, det samme gjør innsatsen for å bekjempe den omfattende korrupsjonen i landet.

USA advarer

Den amerikanske utsendingen, statssekretær for politiske saker David Hale, var nylig på offisielt besøk i Libanon. Hale mener det er avgjørende at de libanesiske lederne nå får dannet en ny regjering slik at de får gjennomført nødvendige reformer for å håndtere den økende økonomiske krisen i landet.

– USA og våre internasjonale partnere er kritiske til det manglende arbeidet med de økonomiske reformene som det libanesiske folk har krevd lenge, sa Hale på en pressekonferanse etter samtaler med parlamentspresident Nabih Berri.

– Svært lite framgang har blitt gjort, la Hale til.

Hale advarte torsdag Libanons politikere om mulige straffereaksjoner, dersom de fortsetter å blokkere reformprosessen, men ga ingen detaljer om hva slags reaksjoner det kunne vær snakk om.

Ut i fattigdom

Krisen og fallet i valutaen har ført over halvparten av landets befolkning ut i fattigdom. Den libanesiske liraen har vært i fritt fall siden 20. oktober 2019, da omfattende protester mot korrupsjon og økninger i skatter og avgifter brøt ut.

En liter melk koster nå like mye som en hel matkasse gjorde for to år siden. Det skriver Al Jazeera, som har sammenlignet matvareprisene fra to av landet største matvarekjeder, Carrefour og Spinneys. Prisen på 1,5 liter matolje er blitt 16 ganger dyrere.

En rapport fra FN-byrået Escwa viser også at Libanon er blant landene med størst økonomisk ulikhet.

70 prosent av private eiendeler i Libanon eies av ti prosent av befolkningen. Over halvparten av befolkningen, omtrent tre millioner mennesker, lever i fattigdom.