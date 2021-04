Danmark åpner for å bruke AstraZeneca-vaksinen likevel

Myndighetene vurderer å gi innbyggerne tilbudet dersom det blir politisk enighet om det på Folketinget, opplyser helseminister Magnus Henicke.

Onsdag ble det kjent at Danmark fjerner AstraZenecas koronavaksine fra vaksinasjonsprogrammet. Det ble begrunnet med et forsiktighetsprinsipp, samt at pandemien er under god kontroll og at Danmark har andre tilgjengelige vaksiner.

Vaksinen er fremdeles godkjent av EUs legemiddelbyrå, som mener den er trygg og effektiv.

Før Danmark stanset bruken 11. mars, hadde rundt 150.000 personer fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, som krever to stikk for å få full effekt.