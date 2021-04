– Et toppmøte? Hva er det USA trenger å prate med Putin om? Dette er akkurat det Putin ønsker seg; Et legitimerende en-mot-en-møte med USA , skrev Kasparov på Twitter. Sjakklegenden har lenge vært en kritiker av Putins regime.

– Dette er et veldig viktig skritt fremover, dette er nyheter på global skala, sa Konstantin Kosatsjev, leder for utenrikskomiteen i overhuset i den russiske dumaen, ifølge The Moscow times.

Ønsker toppmøte på nøytral grunn

Reaksjonene kom etter at USAs president Joe Biden tirsdag inviterte Russlands president Vladimir Putin til et toppmøte på nøytral grunn, etter en telefonsamtale mellom de to lederne.

Ønsket om toppmøte kommer i kjølvannet av USAs bekymring over russisk styrkeoppbygging nær grensa til Øst-Ukraina, behandlingen av Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, og at Biden for en måned siden omtalte Putin som «en morder».

– I Russland vil muligheten for et toppmøte bli sett på som en stor milepæl, og på en måte så er det tilfellet. for det er ikke lenge siden Biden sa svært stygge ting om Putin, og da han ble bedt om å ta kontakt, så hadde han ikke tid, sier Fyodor Lukyanov, redaktør i avisen Russia in Global Affairs, til The Moscow Times.

De to presidentene har ikke møtt hverandre ansikt til ansikt etter at Biden overtok som amerikansk president i januar.

Bet seg merke i Hvite hus-uttalelsen

I Russland har man bitt seg merke i at det i uttalelsen fra Det hvite hus med invitasjon om toppmøte, ikke var nevnt noe om Russland-kritikk.

– Det var Biden som ba om gårsdagens telefonmøte, Biden ringte og Biden ønsket å snakke om et toppmøte, sa den Putin-vennlige radio-verten Vladimir Solovyov og påpekte følgende om uttalelsen:



– 200 ord! Men hvor er de om menneskerettigheter? Ikke et ord om homofiles rettigheter i Tsjetsjenia, ikke et ord om LGBT+ og spesielt ikke et ord om Navalnyj, sa han ifølge AFP.

Kreml skal foreløpig ikke ha svart på invitasjonen om toppmøte, men ifølge The Moscow Times hadde Putin sent tirsdag kveld telefonmøter med Finlands president Sauli Niinisto. Finland var vertskap for det forrige toppmøtet mellom USAs og Russlands presidenter, under Donald Trumps presidentperiode.