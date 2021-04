Pandemien bremser innsatsen mot andre, alvorlige sykdommer i Afrika og Asia

Rapporten er laget av The Global Fund, som ble etablert i januar 2002 for å øke finansieringen i kampen mot de tre epidemiske sykdommene aids, tuberkulose og malaria. Organisasjonen er helt avhengig av offentlige og private bidrag i innsatsen for å bekjempe disse sykdommene.

The Global Fund gjennomførte stikkprøvekontroller hos 502 helseinstitusjoner i 32 lav- og mellominntektsland i Afrika og Asia mellom april og september 2020. Kontrollene viser at pandemien har skapt store problemer for helsetjenestene for hiv, TB og malaria.

En negativ trend

Tall fra rapporten viser en klar, negativ utvikling:

* Hiv-testingen falt med 41 prosent.

* Henvisninger av mulige tuberkulosepasienter til utredning og behandling ble redusert med 59 prosent.

* Malariadiagnoser gikk ned med 31 prosent.

* Svangerskapsundersøkelser falt med 43 prosent.

Mangel på utstyr

Stikkprøvekontrollene viste også en kritisk mangel på tester, behandling og personlig beskyttelsesutstyr som er nødvendige for å bekjempe COVID-19. Bare 45 prosent av helsestasjonene hadde nok beskyttelsesutstyr for helsearbeidere, inkludert masker, desinfeksjonsmiddel og hansker.

I de 24 landene i Afrika som ble undersøkt, kunne bare 11 prosent av helsestasjonene gjennomføre COVID-19 -hurtigtester, og bare 8 prosent kunne gjennomføre PCR-koronatester, som er mer nøyaktige, men krever flere ressurser.

Må få støtte

– I de fleste lav- og mellominntektsland i Afrika og Asia øker både koronasmitten og dødsfallene, samtidig som den negative utviklingen knyttet til hiv, TB og malaria fortsetter, sier daglig Peter Sands i The Global Fund.

– Hvis vi skal ta igjen det forsømte i kampen mot hiv, malaria og tuberkulose, samtidig som vi bekjemper covid-19, må vi støtte opp under helsesystemene slik at de ikke kollapser, legger han til.

Det betyr blant annet at de må få mer beskyttelsesutstyr og testkapasitet.