Kystvakten og en rekke båter leter etter overlevende etter at Seacor Power forliste tirsdag i svært dårlig vær nær Port Fourchon, om lag 16 mil sør for New Orleans.

Kystvakten fikk nødmeldinger fra skipet like før 16.30 tirsdag. Seks overlevende og en død person er hentet opp av vannet. Det var trolig 19 personer om bord.

Seacor Power er et plattformskip med en dekksbredde på nesten 40 meter.