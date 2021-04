Kina innførte for flere år siden forbud mot å begrave mennesker i flere byer, og oppfordrer etterlatte til å kremere sine avdøde. Årsakens skal være plassmangel på de allerede enorme kirkegårdene. Omsider ble oppfordringen omgjort til forbud, og The Guardian rapporterte om forferdede familier som måtte se på at deres avdøde ble tatt fra dem med makt.

Familie-komplottet

I et forsøk på å snike seg forbi forbudet ansatte en kinesisk familie i Guangdong-området en person til å erstatte deres avdøde familiemedlem med et vilkårlig lik. Hendelsen fant sted i 2017. Planen var å levere kisten med det fremmede liket til kremering, og i all hemmelighet organisere en tradisjonell begravelse for sitt familiemedlem.

Familien trodde at deres avdøde skulle bli erstattet med en allerede død person, men nå viser det seg at de uvitende har finansiert et drap, skriver BBC.

Kidnappet og drepte en tilfeldig person

Mannen, som omtales med etternavnet Huang, ble tilbudt tilsvarende over 100.000 norske kroner for å erstatte liket. Han skal ha fått øye på en mann med Down syndrom som var ansatt til å plukke søppel langs veien. Huang ba mannen sette seg i bilen sin og ga ham alkohol til han svimte av. Få dager senere leverte han kisten hos familien i erstatning mot pengesummen.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er flere tiår siden de kinesiske kirkegårdene nådde bristepunktet. Foto: Peter parks / AFP/NTB

Sjokknyheten

Familien møtte opp til kremering av den fremmede personen, og arrangerte en hemmelig begravelse for sitt familiemedlem. Offeret ble meldt savnet i 2017, men det var ikke før flere år senere at hans skjebne ble kjent.

Huang ble først dømt til døden for drapet, men dommen er siden blitt omgjort til livstid i fengsel. Dersom Huang begår et nytt lovbrudd risikerer han på ny dødsstraff.

Familien som hyret Huang ble funnet skyldig i likskjending, men fikk ikke fengselsstraff. Ifølge BBC er det uklart om de fikk bot.

Forbud førte til selvmord

Tradisjonelle begravelse er svært viktig i kinesisk kultur, og mange kjøper kistene sine og oppbevarer dem i hjemmet sitt i lang tid før sin bortgang, i tro om at det bringer lykke i døden.

Da myndighetene begynte å ane omfanget av plassmangelen på kirkegårdene brukte de flere tiår på å overbevise befolkningen om å velge kremering eller begravelse til sjøs. I 2014 gikk de offentlig med at et forbud ville komme og satte en dato. Flere eldre tok livet sitt før forbudet inntraff slik at de kunne begraves på tradisjonelt vis, skriver The Guardian. Tross dødsfallene og krass kritikk er forbudet fortsatt i kraft, og innbyggere som har investert i kister får kompensasjon for å levere dem til destruering.