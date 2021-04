32-åringen forsøkte tirsdag å flykte fra California Highway Patrol (CHP) i Oakland i kjærestens Maserati.

Bilistens politiflukt endte i en voldsom skvis. Bilisten kan prise seg lykkelig over å fortsatt være i live, sier politiet. Foto: CHP – Oakland

Politiet ville ha ham til å stoppe da de oppdaget råkjøringen, men bilisten valgte i stedet å gasse ytterligere på i luksusbilen. Ifølge politiet holdt han hastigheter over 160 km/t da han raskt mistet kontrollen og skjenet av veien, opp en rampe og bilen kilte seg fast under et bruelement.

– Bilisten er heldig som fortsatt er i live. Eieren av Maserati-en, ikke like heldig, opplyser CHP i en post om hendelsen på sosiale medier.

Bilisten var alene i bilen og ble fraktet til sykehus, men skal ikke ha fått alvorlige skader.

– Det er et mirakel at han ikke fikk større skader, for området der hodet hans ville vært var smadret sammen. Han må ha dukket unna eller noe , sier betjent David Arias ved CHP til nyhetsbyrået AP.

Bilisten kan nå vente seg en siktelse for hensynsløs kjøring.

– Det er et mirakel at han ikke fikk større skader, for området der hodet hans ville vært var smadret sammen. Han må ha dukket unna eller noe, sier betjent David Arias ved CHP til nyhetsbyrået AP. Foto: CHP – Oakland

Se video: «Årets verste mor» krasjet etter politijakt - med baby i baksetet