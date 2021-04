Leveranser av koronavaksiner fra India blir kraftig forsinket

India er en viktig produsent og leverandør av koronavaksiner. Landet deltar i det FN-støttede Covax-initiativet. Initiativet skal sikre at også verdens fattigste land får koronavaksiner, og da er leveransene fra India svært viktige.

Men på grunn av økt smitte over store deler av India, ser myndighetene seg nå nødt til å omprioritere. De vil først vaksinere egen befolkning.

– Beslutningen betyr at svært få vaksiner, hvis noe i det hele tatt, blir igjen for Covax, sier vaksineekspert Brook Baker ved Northeastern University.

Det verste var ikke over

Da koronasmitten begynte å falle i India i september i fjor, tenkte de fleste at det verste var overstått. Regjeringen ga svært uklare signaler om risikoen, og mange gikk bort fra ansiktsmasker og sosial avstand.

– De tok ikke innover seg de langsiktige konsekvensene av pandemien, sier Vineeta Bal, som studerer immunforsvaret ved Indian Institute of Science Education and Research i byen Pune.

Hun forteller at man for eksempel ikke rustet opp eksisterende sykehus.

Men som i mange andre land, deriblant i Europa, opplever India ny og kraftig økning i antall smittede.

Bare i løpet av den siste uka hadde India gjennomsnittlig over 130.000 tilfeller daglig. Landet har nå passert over 13,5 millioner virustilfeller siden pandemien startet.

Antallet døde stiger også, og har nå passert 170.000. Men eksperter tror antallet er langt høyere på grunn av underrapportering.

Mangler senger og respiratorer

Økningen i smitten fører til at sykehus går tomme for respiratorer – og senger. Sosiale medier er fulle av rapporter om den desperate situasjonen mange steder, deriblant i Pune, med 4 millioner innbyggere. Byen har over 110.000 covid-pasienter, men bare 28 tilgjengelige respiratorer.

Situasjonen gjør at myndighetene nå trapper opp både smittesporing for å hindre videre spredning og vaksineringen av egen befolkning.

Etter en litt treg oppstart har India fått fart i vaksinering. Nå vaksineres gjennomsnittlig 3,6 millioner mennesker daglig. Men med sin enorme befolkning har likevel bare rundt 7 prosent fått første dose.

Kritikk mot regjeringen

Den beskjedne vaksineringen på hjemmebane har ført til sterk kritikk av statsminister Narendra Modis regjering, blant annet fordi den har eksportert 64,5 millioner doser til andre nasjoner.

Modi har også fått sterk kritikk for å komme med uklare smittevernråd.

Mens flere delstater har innført delvis nedstengningen og nattlig portforbud, har Modi avvist ny nasjonal nedstenging.

Endret strategi

Men nå har altså regjeringen endret strategi. I forrige måned opplyste Covax at forsendelser på opptil 90 millioner doser av AstraZeneca-vaksinene ble forsinket fordi India hadde bestemt seg for å prioritere innenlandske behov.

Serum Institute, som er verdens største vaksineprodusent, mener at de kan gjenoppta eksporten av vaksinen innen juni – hvis smittesituasjonen i India er under kontroll. Men de opplyser også at en fortsatt økning kan føre til flere forsinkelser.

Mer smittsomme varianter

Og eksperter frykter nettopp at det blir en fortsatt økning. De mener at nye og mer smittsomme virusvarianter er årsaken til den nye bølgen. I staten Punjab bekrefter helsemyndighetene at 80 prosent av infeksjonene nå skyldes den britiske virusmutanten. Det er også bekymring for en ny variant, oppdaget i India.

– India må vaksinere raskere og øke tiltakene for å stoppe spredningen av viruset, sier Krishna Udayakumar, sjef for Duke Global Health Innovation Center ved Duke University.

– De kommende månedene i India blir ekstremt utfordrende og farlige, mener han.

Og det gir altså ringvirkninger: I opptil 60 land, mange av dem fattige, er det nå frykt for at innbyggere som har fått første vaksinedose, vil måtte se langt etter neste dose.

Tidligere denne uka ble det kjent at India nå godkjenner bruk av alle koronavaksiner som har nødgodkjenning av Verdens helseorganisasjon (WHO) eller helsemyndigheter i USA, Storbritannia, EU og Japan.

Målet med godkjenningen er å få fortgang i bruk av vaksiner som er laget i andre land, og for å utvide vaksinearsenalet som er tilgjengelig til innenlandsk bruk.