Biden inviterer Putin til toppmøte på nøytral grunn

Ifølge Det hvite hus foreslo Biden å holde møtet på nøytral grunn i et «tredje land», men det er ikke kjent om Putin har takket ja til invitasjonen.

– Sikre global sikkerhet

– Begge sider ga uttrykk for vilje til å fortsette dialogen på viktige områder for å sikre global sikkerhet, heter det i en kunngjør fra Kreml etter telefonsamtalen.

De to presidentene har ikke møtt hverandre ansikt til ansikt etter at Biden overtok som amerikansk president i januar.

Putin foreslo i forrige måned et videomøte, etter at den Biden svarte ja på et spørsmål om han mener Putin er «en drapsmann». Ifølge Kreml fikk han aldri noe svar på invitasjonen.

Biden ba om at spenningsnivået trappes ned

Under tirsdagens telefonsamtale tok Biden opp flere aktuelle tema, blant annet USAs bekymring over russisk styrkeoppbygging nær grensa til Øst-Ukraina.

Ifølge Det hvite hus ba Biden om at spenningsnivået trappes ned, mens Putin ifølge Kreml viste til at Russland etterlever den såkalte Minsk-avtalen som ble forhandlet fram med Ukraina, Frankrike og Tyskland i 2015.

De to lederne diskuterte tirsdag også det iranske atomprogrammet, fredsprosessen i Afghanistan og de globale klimaendringene, ifølge Kreml.