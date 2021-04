Forskere om fremtidens årstider: Kortere vinter – lenger sommer

Dersom dagens utvikling fortsetter i samme spor som de siste tiårene mener forskerne det vil resultere i en betydelig endring av årstidene og varigheten på disse slik vi kjenner de i dag. Sommeren forventes å vare i nesten et halvt år, mens vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100. Foto: Colourbox