VG: Ekstraordinært Nato-møte om Ukraina og Afghanistan

Dert ene temaet på møtet er en mulig uttrekking av Natos styrker fra Afghanistan. Det andre er Russlands styrkeoppbygging ved grensen til Ukraina, skriver VG.

Det var allerede kjent at både USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin denne uken skulle besøke Brussel, der Nato-hovedkvarteret ligger.

– Jeg ser fram til produktive samtaler med våre allierte om flere felles prioriteringer, vi er sterkere når vi jobber sammen, sa Blinken da Brussel-reisen ble kjent mandag.

Møtet skjer drøyt to uker før fristen som ble satt for amerikansk tilbaketrekking i en avtale inngått med Taliban i fjor. Ifølge avtalen, som ble inngått mens Donald Trump var president, skal USA trekke sine styrker ut av Afghanistan innen 1. mai, men det er betingelser knyttet til denne fristen. Så langt har verken USA eller Nato tatt noen beslutning om hva som skjer 1. mai.

President Joe Biden har sagt at han vil avslutte USAs lengste krigsoppdrag innen året er omme, men at 1. mai ikke er en realistisk frist. Både USA og Nato ønsker en forhandlet politisk løsning som kan øke sjansen for stabilitet i landet etter at styrkene trekker seg ut.

I tillegg blir det altså samtaler om den spente situasjonen i Ukraina, der Russland den siste tiden har utplassert store styrker langs grensen og på Krim-halvøya.