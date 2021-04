Tåregass mot demonstranter i Minneapolis

Daunte Wright ble stanset av en politipatrulje i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center, men ble skutt da han stakk av fra stedet. Kort tid etter kolliderte han og ble erklært død.

Hendelsen utløste kraftige protester og sammenstøt mellom demonstranter og politi natt til mandag, og Minneapolis-borgermester Jacob Frey kunngjorde mandag portforbud mellom klokka 19 og 6.

– Vi kan ikke tillate at smerte blir til voldsbruk, sa Frey.

President Joe Biden har kondolert familien, og oppfordret mandag folk til å beholde roen, etter å ha sett politiets video av hendelsen.

– Vi vet at sinnet, smerten og traumene hos svarte amerikanere er ekte, sa Biden fra Det hvite hus, før han la til at det «ikke rettferdiggjør vold og plyndring».

Tåregass mot demonstranter

Tross portforbudet samlet rundt 100 demonstranter seg utenfor politistasjonen i Brooklyn Center, der de ropte Wrights navn og viser skilt med påskrifter som «Hvorfor døde Daunte?» og «Ikke skyt».

Rundt halvannen time etter at portforbudet trådte i kraft, begynte politiet å bruke tåregass, i et forsøk på å bryte opp demonstrasjonene.

Enkelte demonstranter, som brukte gassmasker, plukket opp gassbeholderne og kastet dem tilbake mot politiet.

Som følge av de store demonstrasjonene natt til mandag styrket politiet tilstedeværelsen sin. Det var ventet at antall soldater fra nasjonalgarden ville mer enn dobles, til over 1.000 mandag kveld.

Borgermester tar til orde for sparking

Rettsmedisineren i Hennepin fylke har slått fast at dødsårsaken var et skudd i brystet, og ifølge myndighetene ble en kvinnelig medpassasjer lettere skadd i kollisjonen.

Katie Wright, moren til avdøde Daunte Wright, sier passasjeren var sønnens kjæreste.

Politiet sier at Wright ble skutt ved et uhell. I en politivideo av hendelsen roper betjenten som skjøt ham, flere ganger at hun skal skyte med en elektrosjokkpistol, før hun fyrer av et skudd. Deretter framstår hun sjokkert over at det ble skutt med kuler.

Det er uklart om det vil tas ut noen siktelse mot politibetjenten, og politisjef Tim Gannon vil ikke si om hun får sparken etter at etterforskningen av saken er fullført.

Borgermester Mike Elliott kaller skytingen «svært tragisk» og sier at politibetjenten bør sparkes.

– Vi har ikke råd til å fortsette å gjøre tabber som fører til tap av menneskeliv, sier han.

George Floyd-rettssak

Det er allerede spent stemning i og rundt Minneapolis mens rettssaken mot politimannen Derek Chauvin pågår.

Han er tiltalt for å ha drept George Floyd i mai i fjor. Floyd døde ved ankomsten til sykehuset etter at Chauvin presset kneet sitt mot Floyds hals i ni og et halvt minutt under en pågripelse.

Dødsfallet utløste Black Lives Matter-demonstrasjoner og opptøyer over store deler av USA.

Hyret Floyd-familiens advokat

Brooklyn Centers borgermester Mike Eliott kaller skytingen «svært tragisk» og lover å gjøre alt som står i hans makt for at rettferdigheten blir fullbyrdet.

Elliott kunngjorde mandag kveld at byrådet har bestemt at hans kontor tar over styringen av politiet. Samtidig har byens kommunaldirektør, som har ansvar for politiet, fått sparken.

Wrights familie har hyret inn Ben Crump, som representerte familien til George Floyd i deres sak mot myndighetene i Minneapolis. Familien til Floyd fikk 27 millioner dollar i forliket.

– Denne dødelige voldsbruken var fullstendig uunngåelig og umenneskelig, sier Crump i en uttalelse.