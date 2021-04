Vann fra Fukushima skal slippes ut i havet

Vannet fra anlegget, som ble ødelagt da et voldsomt jordskjelv og en påfølgende tsunami rammet Japan i mars 2011, blir filtrert før det slippes ut.

Spørsmålet om hva som skal skje med vannet, har blitt diskutert i flere år.

Japan hevder at utslippet vil være trygt, fordi vannet har blitt filtrert grundig for å fjerne nesten all radioaktivitet, samtidig som vannet vil tynnes ut. Suga sier utslippet kun vil skje etter forsikringer om at det er trygt.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) støtter avgjørelsen og sier utslippet ligner prosesser for å bli kvitt radioaktivt vann fra atomanlegg andre steder i verden.

Omfattende rensing

Tsunamibølgen oppsto etter et jordskjelv som ble målt til hele 9,0. Den slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket.

Alle de tre reaktorkjernene smeltet, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer.

Det har siden samlet seg 1,25 millioner tonn radioaktivt vann i tanker ved atomkraftverket, både vann som brukes for å kjøle ned anlegget, samt regn og grunnvann som stadig renner inn.

Suga sier at å kvitte seg med vannet er en «uunngåelig oppgave» i den lange prosessen med demontering av kjernekraftverket.

Daglig pumpes det ut flere tonn med nylig forurenset vann, og nesten alt av radioaktivt materiale fjernes. Likevel blir noe værende, blant annet tritium. Forskere sier stoffet kun er skadelig for mennesker i store doser, og at vannet er ufarlig etter å ha blitt tynnet ut.

Misnøye

Men den lokale fiskerinæringen frykter at utslippet vil spolere mange år med hardt arbeid for å gjenoppbygge folks tillit til at sjømat fra regionen er trygt å spise.

– De sa til oss at de ikke ville slippe ut vannet uten støtte fra fiskerne, sa Kanji Tachiya, som leder en lokal gruppe fiskere i Fukushima, til kringkasteren NHK før kunngjøringen.

Avgjørelsen blir også møtt med misnøye fra Japans naboland. Allerede før Sugas kunngjøring, uttrykte Sør-Koreas utenriksminister «alvorlig bekymring».

Kina uttrykker seg i sterkere ordelag.

– Denne tilnærmelsen er ekstremt uansvarlig og vil gjøre alvorlig skade på den internasjonale folkehelsa og sikkerheten og vesentlige interesser til folk i nabolandene, heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Beijing sier videre at havet er «menneskehetens felles eiendom» og at utslippet ikke bare angår Japan.

Enormt omfang

Atomulykken har blitt klassifisert som INES 7 og er den nest verste atomulykken som har funnet sted, kun overgått av Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Flere hundre tusen mennesker ble evakuert fra området ved kraftverket på grunn av strålingsfaren, og minst 1.600 personer, mange av dem eldre, døde senere av fysiske og psykiske belastninger etter evakueringen.

Totalt omkom 15.899 i naturkatastrofen, mens 2.527 fortsatt er savnet og antatt døde. Over 6.000 mennesker ble skadd.