Gjerningsmann døde i skuddveksling på skole i Tennessee

Politiet rykket ut til meldinger om at en mann bar våpen på skolen og fant ham forskanset inne på et toalett på ved Austin-East Magnet High School i Knoxville mandag, opplyste etterforskningsmyndigheter på en pressekonferanse.

Mannen åpnet så ild da politiet beordret ham til å komme ut, og politiet skjøt tilbake. Eleven døde på skolen, og en politibetjent ble såret og tatt med til sykehus for operasjon, het det videre.

Knoxville-ordfører Indya Kincannon sier til WATE-TV at hun har snakket med den sårede politimannen, som er bevisst og ved godt mot.

I en Twitter-melding ba politiet først folk om å holde seg borte fra området. Sheriffen i Knoxville, Tom Spangler, opplyste imidlertid kort tid etter faren var over og at det ikke lenger forelå noen aktiv trussel.

En talsmann for skolemyndighetene i Knoxville, Bob Thomas , opplyste at skolen var sikret og at elever som ikke var involvert i hendelsen, var sendt hjem.

Skolen ligger om lag 29 mil øst for delstatshovedstaden Nashville.

Flere elever skutt tidligere

Tre elever ved Austin-East Magnet har blitt skutt og drept i hendelser utenfor skolens område i løpet av tre uker i år, ifølge politiet. To av dem var bare 15 år gamle, mens den tredje var 16.

Delstatsrepresentant Sam McKenzie, som representerer distriktet og gikk på skolen, sier i en uttalelse at han ikke har ord for hvor opprørt han er.

– Dette er den fjerde unødvendige skyteepisoden som rammer samfunnet rundt Austin-East i år, og vi er nødt til å gjøre alt for å hindre at disse tragediene fortsetter å skje, sier han i en uttalelse.

Ny våpenlov

Tennessees republikanske guvernør Bill Lee undertegnet senest i forrige uke en ny lov som åpner for at voksne over 21 år i delstaten fritt kan bære skytevåpen, også skjult, uten først å måtte gjennomgå en bakgrunnssjekk.

Politiet er motstandere av lovendringen, som trer i kraft 1. juli, og argumenterer med at de eksisterende reglene har vært viktige for å kunne fastslå hvem som kan og bør få anledning til å bære våpen.

Hittil i år er det registrert 5.220 drap med skytevåpen i USA, inkludert 142 masseskytinger der flere enn fire er drept eller såret, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.