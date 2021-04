Guterres viser til rapporter om at verdens rikeste har økt sine formuer med 5 billioner dollar, godt over 40.000 milliarder kroner, det siste året.

Regjeringer bør vurdere å innføre en solidaritets- eller velstandsskatt for dem som har profittert under pandemien, for på den måten å redusere de ekstreme ulikhetene, sa Guterres mandag.