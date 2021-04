Prester og nonner bortført i Haiti

To av de sju bortførte er franske statsborgere, opplyser landets bispemøte.

Prestene og nonnene ble bortført søndag morgen i kommunen Croix-de-Bouquets utenfor hovedstaden Port-au-Prince. De var på vei til ordineringen av en ny sogneprest, opplyser pater Loudger Mazile til nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene mistenker at den væpnede gruppen 400 Amwozo – som har stått bak flere bortføringer – har tatt de sju geistlige, sier en kilde i politiet. Bortføringer med krav om løsepenger har vært et økende problem i Port-au-Prince og andre regioner de siste månedene og gjenspeiler den økende innflytelsen til væpnede gjenger i landet.

– Dette har gått for langt. Disse umenneskelige handlingene må stanse. Kirken står sammen med og ber for ofrene for denne avskyelige handlingen, sier biskop Pierre-Andre Dumas.

I mars erklærte regjeringen unntakstilstand i en måned i håp om å gjenvinne kontrollen over de gjengkontrollerte områdene og hovedstaden.