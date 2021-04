Finnes det nytt liv for atomavtalen med Iran?

Selv om både Tyskland, Frankrike, Storbritannia, EU, Russland og Kina har insistert på at avtalen fortsatt gjelder, har den i praksis vært ikke-fungerende etter at Donald Trump kunngjorde at USA trakk seg ut i 2018.

Trumps beslutning førte til at USA innførte enda hardere sanksjoner enn de som gjaldt i regi av FN før atomavtalen ble en realitet for fem-seks år siden. Etter hvert har Iran svart med å reversere nedjusteringen av Iandets atomprogram, som avtalen skulle sikre.

Men med Joe Biden på plass i Det hvite hus har USA endret holdning. I forrige uke stilte amerikanerne og de andre stormaktene til nye forhandlinger med Iran i Wien for å få atomavtalen tilbake på sporet. Diplomatene har det imidlertid travelt. Målet er å sikre betydelig framgang før Iran skal velge ny president den 18. juni. Greier de ikke det,og Irans konservative fløy overtar presidentposten, kan en gjenoppliving av avtalen henge i en tynn tråd.

Maktkamp i Teheran

Allerede i helgen kom de første tegnene på at maktkampen i Teheran er i ferd med å spisse seg til. Nasjonalforsamlingen vedtok et anklageskrift mot president Hassan Rouhani der de anklaget ham for å ha ignorert flere lover som er vedtatt av forsamlingen. Hva dette betyr i praksis er usikkert. Observatører kobler handlingen til forhandlingsstarten i Wien.

Dagen før hadde Rouhani deltatt på en seremoni ved et atomanlegg der det ble startet nye sentrifuger for å kunne anrike enda mer uran, noe som er nok et brudd på atomavtalen. Handlingen kan ha vært et forsøk på å legge press på USA - eller på å blidgjøre de konservative som er svært skeptiske til at Rouhani er villig til å forhandle med USA igjen.

Seier for diplomatiet

Den internasjonale atomavtalen, også kjent under forkortelsen JCPOA, ble forhandlet fram med stor diplomatisk kløkt sommeren 2015. Partene greide å bli enige om det som ble omtalt som en historisk avtale etter å ha forhandlet i nesten to år. Og det til tross for kraftig motstand i mer kompromissløse politiske fløyer både i Washington og Teheran.

Blant de argeste motstanderne var Israel, som hevdet at avtalen ga Iran en sikker mulighet til å skaffe seg atomvåpen.

En del av æren for suksessen fikk Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif, som i likhet med Rouhani tilhører den moderate fløyen av det iranske regimet.

Men etter at USA trakk seg og innførte beinharde økonomiske sanksjoner, kunne den konservative fløyen i igjen trekke fram sine tidligere advarsler og dype mistro til USA.

Skytteltrafikk

Møtene forrige tirsdag og fredag foregikk bak lukkede dører i ballsalen på et av Wiens luksushoteller. Delegater fra de gjenværende landene satt i samme rom, mens amerikanerne var innkvartert på et nabohotell, ettersom Iran nekter å møte amerikanske utsendinger ansikt til ansikt så lenge sanksjonene opprettholdes.

Kommunikasjonen gikk i stedet via EUs koordinator Enrique Mora, som gikk i skytteltrafikk mellom de to gruppene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Både på amerikansk og iransk hold beskrives samtalene som «konstruktive», og flere diplomater uttrykker forsiktig optimisme. En av dem beskriver forhandlingene som en maraton, og enkelte sørget også for å legge ut bilder og kommentarer på Twitter for å skape blest om begivenheten.

I den innledende fasen er det etablert to ekspertgrupper som skal gjennomgå hvordan sanksjonene kan oppheves samtidig som Irans atomprogram igjen kommer på det nivået som avtalen krever.

I tiden framover er det ventet et intenst diplomati for å sikre framgang. USAs forsvarsminister Lloyd Austin innledet søndag et todagers besøk i Israel, der de nye forhandlingene var et viktig tema, og tirsdag reiser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til Teheran for å møte iranske ledere.

Hvordan få Iran tilbake?

En av arbeidsgruppene har ifølge en kilde fått i oppgave å undersøke hvilke bestemmelser i atomavtalen Iran har brutt, og hvordan dette kan reverseres.

– Så langt er de ganske positive, sier han til AFP, selv om den svært komplekse tekniske prosessen så vidt har begynt.

Iran, som alltid har insistert på at atomprogrammet kun har fredelig formål, begynte å bryte bestemmelsene i avtalen ett år etter at USA trakk seg ut.

De andre landene hadde da gjentatte ganger forsøkt å få Iran til å holde seg i ro. Men de mislyktes og greide heller ikke å innfri Irans krav om å minske effekten av USAs harde økonomiske harde økonomiske sanksjoner.

Omstridt anriking

De siste månedene har Iran fjernet seg stadig lenger fra avtalen, blant annet ved å produsere uranmetall og anrike uran til en grad på 20 prosent. Ifølge avtalen skal anrikingsgraden ikke overstige 3,67 prosent.

For å produsere en atombombe trengs det en anrikingsgrad på 90 prosent.

I forrige uke hadde Iran allerede et lager på 55 kilo med uran med en anrikingsgrad på 20 prosent, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Landet har også satt begrensninger på IAEA-inspektørenes tilgang til iranske atomanlegg.

Før Iran vil gå med på å reversere prosessen, krever Teheran at USA opphever sanksjonene. Det har USAs spesialutsending Rob Malley så vidt antydet kan være mulig, men kun de sanksjonene som er i strid med avtalen.

Kjepper i hjulene

Ifølge en ekspert fra tenketanken European Council on Foreign Relations ble mange av de amerikanske sanksjonene utformet på en måte som skulle gjøre det mer komplisert å vende tilbake til avtalen.

Rouhani uttalte i forrige uke at forhandlingene vil kunne gå raskt, mens kilder i Wien er mer forsiktige.

– Det virker som en god start, men det kan bli fastlåst når som helst, sier en av de europeiske diplomatene til AFP.

Han tør ikke spå om avtalen vil være i boks før 18. juni.

– Hvis vi ikke har lyktes med å få virkelig fart på dette i første halvdel av mai, med klar framgang, vil jeg være bekymret for den iranske viljen og evnen til å ferdigstille forhandlingene før valget, sier en annen diplomat.