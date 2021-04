Kirigisistans leder får enda mer makt

De foreløpige resultatene viser at nærmere 80 prosent har stemt for at grunnloven skal endres. Valgdeltakelsen var imidlertid lav, men over grensen på 30 prosent som var kravet for at resultatet skal være gyldig.

Grunnlovsendringene innebærer blant annet at presidenten får utvidet makt og mulighet til å utnevnte folk til en rekke viktige poster.

Kirgisistan har vært gjennom en flere politiske kriser, både i 2005, i 2010 og senest i fjor høst.

Da gikk den forrige presidenten av og Japarov, som da var opposisjonsleder og satt fengslet, ble sluppet fri og utropt til statsminister. Deretter overtok han også presidentembetet.

I nyvalget i januar i år sikret han seg 80 prosent av stemmene.