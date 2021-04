St. Vincent dekket av vulkanaske

Askeskyen er også kommet i bevegelse og har nådd fram til naboøya Barbados, 175 kilometer lenger øst.

Det hvite pulveret la seg som et tykt belegg over biler, bygninger og boliger på St. Vincent etter de kraftige utbruddene som begynte fredag.

– Øya med sine 110.000 innbyggere så lørdag morgen ut som et vinterlandskap, bare at det var aske som la seg som et teppe, melder nyhetsportalen news784.

Mange steder var sikten sterkt begrenset, men i hovedstaden Kingstown på sørsiden av øya var asken mer som en tynn dis av støv.

Luftrommet stengt

Statsminister Ralph Gonsalves sier at vannet er stengt av over mesteparten av øya, og at luftrommet er stengt på grunn av asken.

Han sa at regjeringen har vært i kontakt med andre land, og at Guyana og Venezuela har sendt skip med forsyninger.

Det første kraftige utbruddet fredag morgen sendte en sky av aske og røyk 6.000 meter til værs, og senere på ettermiddagen sendte et nytt, mindre utbrudd en ny askesky 4.000 meter opp.

Folk sier de hører stadig rumling, og at de har sett lyn rundt vulkanen om natten.

16.000 evakuert

Over 16.000 mennesker som bor i evakueringsområdet nord på øya, la på flukt som følge av utbruddet, og 3.000 mennesker er hittil innlosjert i tilfluktssentre.

Fire cruiseskip er kommet til for å frakte folk bort, og 130 mennesker er allerede transportert til naboøya St. Lucia.

Mange som i første omgang ignorerte ordren om evakuering, bestemte seg lørdag likevel for å komme seg bort. Noen tok seg bort i små båter med de eiendelene de kunne få med seg.

Kan vare i ukevis

Forskerne sier at utbruddet kan vare i flere uker, og at det kan bli verre.

– Det første smellet er ikke nødvendigvis det største, sier geologen Richard Robertson ved University of the West Indies om utbruddet.

Sist La Soufriere hadde et større utbrudd, var i 1979. 1.600 mennesker mistet livet i et utbrudd i 1902.

Det er til sammen 19 aktive vulkaner i det østlige Karibia, inkludert to under sjøen ved Grenada.

Den mest aktive av dem alle er Soufriere Hills på Montserrat som har hatt kontinuerlige utbrudd siden 1995. I 1997 la den hovedstaden Plymouth i ruiner og halve øya under lava etter et voldsomt utbrudd, og minst 19 mennesker mistet livet.