Politiet ble varslet av naboer som reagerte på støy fra innsiden av en restaurant som burde ha vært stengt, slik myndighetenes coronarestriksjoner tilsier.

Da politiet kom til stedet, fant de over 110 personer som koste seg med god mat og vin, blant annet kaviar og champagne. Gjestene hadde betalt 220 euro, over 2.200 kroner, hver for å delta på den illegale middagen. Samtlige gjester ble bøtelagt mens restauranteieren ble pågrepet.

Tidligere på dagene skjedde en lignende hendelse i Saint-Ouen utenfor Paris der 62 gjester ble bøtelagt og eieren pågrepet.

Frankrike er inne i en ny, omfattende periode med nedstengning for å bremse smittetrykket. Samtidig har alle barer og restauranter vært stengt i fem måneder.