Klagestorm mot BBC etter massiv dekning av prins Philips bortgang

Etter at den 99 år gamle prinsen døde fredag, skiftet BBC straks til sørgemodus.

Planlagte sendinger ble innstilt og i stedet fikk TV-seerne spesialprogrammer med svartkledde nyhetsankere gjennom hele dagen.

Populære TV-programmer som kokkekonkurransen «MasterChef» måtte vike for programmer om prinsen, og både BBC1 og BBC2 sendte det samme. På BBCs radiokanaler ble det spilt dempet musikk.

Mens noen briter syntes det var på sin plass å vise prinsen denne type respekt, mente andre at det ble litt for mye.

BBC har det siste døgnet mottatt så mange klager at de har laget en egen nettside der publikum kan registrere klager hvis de opplevde at TV-dekningen ble for omfattende.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som har klaget.