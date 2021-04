Iran starter nye sentrifuger for anriking av uran

Meldingen kommer etter at det denne uken ble innledet forhandlinger om en gjenoppliving av atomavtalen mellom Iran og fem stormakter, deriblant USA.

Oppstarten av de nye sentrifugene er et nytt brudd på atomavtalen som ble inngått i 2015.

Tiltaket kan tolkes som et forsøk fra iransk side til å legge press på USA. Iran krever at USA opphever sanksjonene mot landet før det vil trappe ned atomprogrammet slik at det er i tråd med avtalen.

USA trakk seg fra avtalen i 2018.

Irans president Hassan Rouhani var selv til stede da de nye sentrifugene ble satt i gang på Natanz-anlegget, og seremonien ble vist på TV.